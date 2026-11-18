История Электростали неразрывно связана с заводом «Электросталь». Более века предприятие остается одним из лидеров металлургической отрасли. Завод использует уникальные технологии и выпускает высококачественную продукцию, известную в России и за рубежом. Его материалы применяют в важнейших отраслях, в том числе в авиационном и ракетном двигателестроении.

Филипп Ефанов назвал людей главной ценностью предприятия. Он отметил профессионализм, ответственность и преданность делу нескольких поколений металлургов, поблагодарил ветеранов и весь коллектив за труд и сохранение традиций электростальской металлургии.

Глава округа также отметил вклад генерального директора Евгения Владимировича Шильникова в многолетнее устойчивое развитие завода. От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева Ефанов вручил руководителю знак преподобного Сергия Радонежского за плодотворную работу на благо региона.

Сотрудники предприятия получили награды за добросовестный труд, мастерство и профессиональные достижения.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.