В Подольске более 700 МКД могут перейти на голосование в системе ГИС ЖКХ

До конца текущего года жители более 700 многоквартирных домов Подольска могут перейти на голосование в системе ГИС ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Использование Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) позволит значительно повысить прозрачность процесса за счет того, что исключат возможность фальсификации протоколов, незаконной смены управляющих организаций и другие нарушения. В I квартале 2025 года голосование было инициировано в 266 МКД, процедура продолжается.

«Особое внимание уделим неуверенным пользователям гаджетов. Для этого предусмотрена возможность голосования через МФЦ. Этой услугой уже воспользовались 23 человека. Важно популяризировать этот способ участия, особенно среди пожилых людей. Многие из них нуждаются в помощи. Работа с жителями продолжится в тесном взаимодействии с председателями советов домов. Будем постепенно внедрять электронный формат голосования в повседневную практику. Главное, проводить качественную разъяснительную работу среди подольчан», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В адресный перечень вошло 729 многоквартирных домов, находящихся под управлением 21 управляющей организации. Из них 557 МКД общей площадью порядка 3 млн кв. м находится в управлении АО «УК Подольск».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.