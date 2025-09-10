В Подольске 97% домов подготовили к зиме

В администрации Подольска обсудили подготовку объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время 97% многоквартирных домов в округе готовы к зиме, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В совещании принял участие заместитель главы муниципалитета Михаил Саруханов и советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, предотвращением аварийных ситуаций, а также объемы и сроки выполнения необходимых работ.

Более 1800 паспортов готовности домов сданы. 93 котельные прошли гидравлические испытания. Большая часть успешно, по ряду котельных выявленные замечания уже устранили. В рамках контрольных мероприятий проведены противоаварийные тренировки. Запланированные работы по модернизации теплового хозяйства по госпрограмме выполнены.

Все работы по подготовке к отопительному периоду завершат до 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.