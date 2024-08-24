В Подольске 500 домов получили паспорта готовности к зиме

В подмосковном Подольске готовятся к осенне-зимнему сезону, сообщили в пресс-службе мунципалитета.

В администрации Городского округа Подольск прошло еженедельное совещание по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.

На данный момент порядка 500 домов уже имеют паспорта готовности, 200 находятся на согласовании, а 700 — с высокой степенью готовности. Все работы должны быть завершены к 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд - и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», - заявил Воробьев.