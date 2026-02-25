В Подольске 26 февраля проведут плановое отключение света

Плановое отключение электроэнергии пройдет 26 февраля в микрорайоне Климовск городского округа Подольск с 14:00 до 16:00. Работы проведет АО «Мособлэнерго» для повышения надежности электроснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты выполнят технические работы на энергообъектах компании. В указанный период электричество отключат для безопасного устранения нагрева контактного соединения.

Ограничения коснутся следующих адресов: г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д. 22, 24, 26; ул. Рожкова, д. 1, 3, 5, 5а, 2, 4.

По вопросам отключений и качества электроснабжения жители могут обратиться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону +7 (495) 995-00-99. Информация о внеплановых отключениях размещается на сайте компании: https://mosoblenergo.ru/plannedOutages

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.