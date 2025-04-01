В Подольске 200 рабочих и 40 машин вывели для уборки общественных территорий

В Подольске 200 рабочих и 40 машин коммунальных служб наводят порядок на общественных территориях. Особое внимание уделяют дворам. Убирают входные группы, места для парковок, пешеходные дорожки и проезды к контейнерным площадкам. Ремонтируют ограждения, красят цветники, полусферы и лавочки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежедневно проводится активная работа по уборке дорожной сети и общественных пространств. На дорогах муниципального и регионального значения задействовали 35 единиц специализированной техники и 130 сотрудников коммунальных служб.

С прибордюрной части планируется убрать 5 км смета. Работы проводятся на улицах Караваева и Рабочей, Парадном проезде, Старосимферопольском шоссе.

Оставить заявку по вопросам уборки можно по телефону горячей линии: 8(495)663-99-99 либо по номерам телефонов своих управляющих организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.