В подмосковном селе Озерецкое установили новую трансформаторную подстанцию

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей произвели замену энергооборудования в селе Озерецкое Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Энергетиками была заменена мачтовая трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА. Новое электрооборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей и гарантированно повысит качество поставляемой потребителям электроэнергии.

В 2025 году компания «Россети Московский регион» в рамках ремонтной программы в населенных пунктах Дмитровского муниципального округа отремонтирует 67 трансформаторных подстанций, 25 выключателей 6-220 кВ, 16 км воздушных линий 0,4-10 кВ и более 30 км воздушных линий 35-220 кВ. Также будет проведена расчистка более 300 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода.

Особое внимание уделяется своевременному и качественному выполнению ремонтных работ. Основная часть мероприятий будет проведена в период между окончанием осенне-зимнего сезона и началом следующего. Главная цель программы — подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса.

«Замена оборудования на более мощное и современное в селе Озерецкое не только повышает надежность электроснабжения, но и способствует улучшению качества жизни наших жителей», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Эти меры направлены на создание устойчивой энергетической системы, способной эффективно справляться с возрастающими нагрузками и обеспечивать комфортные условия для жителей округа.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.