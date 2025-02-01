В подмосковном селе Куплиям запустят первый газопровод в 2025 году

Первым в регионе в этом году будет запущен газопровод в егорьевском селе Куплиям. Протяженность газовой сети составит 7 километров 200 метров, подключиться к газу смогут 247 домовладений сельчан. Также в этом году голубое топливо подведут к деревням Алексино-Шатур, Бормусово и Сабанино. Продолжатся и работы по газификации многоквартирных домов на селе, сообщает пресс-служба администрации округа Егорьевск.

Губернаторской программе газификации в конце прошлого года исполнилось 20 лет. В программу 2025 года вошло 70 населенных пунктов Московской области. В 36 из них «Мособлгаз» уже приступил к строительным работам.

«В 2025 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим порядка 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тыс. подмосковных жителей комфортнее», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.