В подмосковном Григорово началась подготовка к строительству очистных сооружений

В Григорово приступили к подготовительным работам для строительства очистных сооружений. Строительство очистных сооружений сопоставлено с тем, что прошлые сооружения медленно устаревают и нуждаются в обновлении, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

«В настоящий момент здесь проходит комплекс мероприятий подготовительных работ, которые включают в себя установку ограждений по периметру строительной площадки, завоз стройматериалов и размещение бытового городка непосредственно для строителей, — сказал врип главы Рузского муниципального округа Александр Горбылев в своем Телеграм-канале. — Вся необходимая техника имеется, на площадке работают 10 человек. В этом убедился мой заместитель Юрий Фисенко, посетив данную территорию».

По словам Горбылева, с инициативной группой жителей — на связи. Сейчас основная задача — строго контролировать все этапы выполнения работ и соблюдение четких сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.