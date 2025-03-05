В подмосковной деревне Шелогурово начались работы по укладке газопроводов

До настоящего момента жители деревни были лишены возможности пользоваться централизованным газоснабжением, однако сейчас «голубое топливо» смогут получить более 30 домов деревни. Работы по укладке газопроводов в деревне Шелогурово уже начались. До конца второго квартала этого года здесь построят газовые сети общей протяженностью около 1700 метров.

Распределительный газопровод планируют построить в этом году в деревнях Гора и Волосунино. В апреле начнутся работы в деревне Гора, а в июне — в деревне Волосунино. Такие сроки работ обозначила компания «Мособлгаз».

В этом году газовая инфраструктура появится еще в нескольких населенных пунктах муниципального округа Шатура. В губернаторскую программу газификации на 2025 год вошли пять деревень муниципалитета: Алексино-Туголес, Ворово, Волосунино, Гора и Шелогурово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.