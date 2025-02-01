В подмосковной деревне Прудцы продолжается реализация программы соцгазификации

Социальная газификация — президентская программа, по которой государство бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев. Житель берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке собственника домовладения, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

В деревне Прудцы Дмитровского округа специалисты АО «Мособлгаз» активно ведут работы: копают шурфы, укладывают трубы и выполняют сварочно-монтажные операции. Их цель — как можно быстрее обеспечить жителей голубым топливом, чтобы уже в ближайшее время газ появился в домах заявителей.

«Социальная газификация является важным шагом к повышению уровня жизни наших жителей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель нашего округа мог воспользоваться этой возможностью и обеспечить свой дом надежным и экономичным источником энергии», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

На сайте АО «Мособлгаз» жители могут ознакомиться с условиями для заключения договора на социальную газификацию и онлайн-картой газификации. Единая горячая линия: +7 (495) 122-40-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.