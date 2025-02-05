В подмосковной деревне Поздняково построят новую котельную

Новая котельная, к возведению которой приступила компания «СЗ »Менеджмент Систем Консалтинг», обеспечит теплом и горячей водой жителей нового ЖК «Станиславский», сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

Котельная, площадь которой составит 301 квадратный метр, будет работать на природном газе. Проектная мощность — 15,3 МВт, этого достаточно для эффективного снабжения теплом и горячей водой четырех жилых корпусов, двух детских садов, школы и амбулатории. Современные системы, которыми оборудуют котельную, обеспечат автоматическое управление, благодаря чему не потребуется постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Проект ЖК «Станиславский» в деревне Поздняково городского округа Красногорск включает четыре многоквартирных дома и необходимые социальные объекты. Первый семиэтажный корпус на 366 квартир на данный момент находится в стадии строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.