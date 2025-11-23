В подмосковной деревне Кострово обновили теплосети

На улице Центральной в деревне Кострово муниципального округа Истра завершены ремонтные работы на сетях теплоснабжения, сообщили в пресс-службе округа.

Специалисты заменили 8 метров труб в четырехтрубном исполнении и провели капитальное восстановление тепловой камеры.

Работы являются частью плановой программы муниципального округа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Цель — повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг жителям.

В результате проведенных работ жители получили бесперебойное теплоснабжение в период зимних холодов, повышение аварийной устойчивости системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.