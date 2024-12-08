В Подмосковья пояснили, как начисляют плату за тепло по общедомовым счетчикам

Строка с услугой «Отопление» снова появилась в платежных документах жителей домов, где установлены общедомовые приборы учета и плата за тепло начисляется только в отопительный период — 7 месяцев в году. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Как рассчитывается плата в домах с ОДПУ

При расчете учитываются общая площадь дома и площадь квартиры, а также объем потребления и тариф. Тарифы на 2024–2025 годы для каждой ресурсоснабжающей организации указаны на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области и в платежном документе МосОблЕИРЦ.

Объем потребления

Расчет платы делается с учетом фактического потребления. При этом в случаях, когда ОДПУ есть, но не введен в эксплуатацию, вышел за межповерочный интервал или счетчик технически неисправен, плата рассчитывается по замещающей информации: первые три месяца по среднемесячному потреблению, затем — по нормативу. Норматив потребления утверждают органы местного самоуправления городских округов.

Если в квартире есть индивидуальный теплосчетчик, то исходя из его показаний к количеству тепла по его показаниям прибавляется пропорциональная площади квартиры часть общедомового потребления.

Кто отвечает за ОДПУ

Общедомовые приборы учета входят в состав общего имущества дома, ответственность за их исправность и своевременную поверку несет управляющая организация. При этом ввод ОДПУ в эксплуатацию — на балансе ресурсоснабжающей компании.

Где получить разъяснения

На вопросы о состоянии ОДПУ и его показаниях ответит управляющая организация.

О качестве отопления пояснит поставщик — ресурсоснабжающая или управляющая организация, в зависимости от того, с кем у жителей заключен договор.

Получить разъяснения о начислениях можно в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в офисах МосОблЕИРЦ или по телефону: 8 (499) 444-01-00.

О том, как уменьшить плату за тепло, читайте на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.