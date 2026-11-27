Мобильная система автоматического выявления нарушений на контейнерных площадках начнет работать в Московской области в декабре 2026 года. Первые 40 камер установят в Красногорске, Химках и Ленинском округе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новая система дополнит «Безопасный регион» и автоматизирует выявление нарушений и привлечение виновных к ответственности. Ее задача — оперативно реагировать на сброс отходов на контейнерных площадках и не допускать их перенакопления.

Камеры будут фиксировать нарушения парковки и сброс отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Мобильное оборудование планируют перемещать между наиболее проблемными площадками. Первые 40 камер начнут работу в декабре в Красногорске, Химках и Ленинском округе. К середине 2027 года планируют установить все 250 камер, которые задействуют во всех муниципалитетах региона.

«Наша ключевая цель — не просто выставлять штрафы, а сформировать высокую культуру обращения с отходами и обеспечить принципиально новый уровень контроля на земле. Главное практическое преимущество нового проекта — мобильность», — подчеркнул министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Камеры зафиксируют нарушение и автоматически передадут сведения в систему автоматизации административного производства. На основании этих данных система позволит автоматически привлекать нарушителей к административной ответственности. Уведомления о штрафах будут поступать через портал госуслуг.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.