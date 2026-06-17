В Подмосковье запустили веб-консультант МосОблЕИРЦ

Онлайн-сервис для консультаций с сотрудниками МосОблЕИРЦ стал доступен жителям Подмосковья. Пользователи могут получить разъяснения по начислениям за ЖКУ по видеосвязи без посещения офиса, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Веб-консультант ранее протестировали в 11 округах, после чего сервис запустили по всему региону. Им уже воспользовались более 300 человек. Консультации проводят специалисты расчетного центра, а не автоматизированные системы.

Жители могут задать вопросы о начислениях, задолженности и услугах ЖКХ в удобное время. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», выбрать раздел «Веб-консультант» и записаться на свободную дату. После подтверждения на электронную почту приходит ссылка на видеозвонок. Подключиться можно со смартфона или компьютера.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что единый расчетный центр меняет подходы к работе с жителями и внедряет цифровые технологии. По его словам, большинство обращений связано с задолженностью и корректностью начислений в ЕПД за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. Проведенный анализ показал снижение числа обращений, эту работу продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.