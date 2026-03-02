Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:49

В Подмосковье запустили электронную квитанцию за ЖКУ

Электронную квитанцию за жилищно-коммунальные услуги запустили для жителей Подмосковья на региональном портале «Госуслуги». Собственники и наниматели по договору соцнайма могут отказаться от бумажных платежек при наличии лицевого счета в МосОблЕИРЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый платежный документ за ЖКУ теперь доступен в цифровом формате на региональном портале «Госуслуги». Сервис позволяет хранить квитанции в электронном виде и исключает риск утраты бумажных документов.

Перейти на онлайн-формат могут собственники жилья и наниматели по договору социального найма. Обязательное условие — наличие открытого лицевого счета на весь перечень услуг в МосОблЕИРЦ.

Чтобы подключить услугу, необходимо авторизоваться на региональном портале «Госуслуги», выбрать функцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие на переход к электронным платежкам.

Жители сохраняют право выбора способа получения квитанций. Бумажную версию можно оставить либо перейти на цифровой формат. Изменить способ доставки платежных документов разрешается ежемесячно с 1 по 19 число.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.