В Подмосковье запустили единый центр управления газоснабжением

Единый центр управления газоснабжением Московской области представляет собой интегрированную систему, в которой благодаря единому программному комплексу все процессы объединены в сложную информационную среду с общей базой данных. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Подмосковье, как регион-лидер по объемам и темпам реализации Президентского проекта социальной газификации, продолжает совершенствовать процессы управления газоснабжением региона. Для этого мы создали единый центр управления, который позволит максимально оперативно в онлайн-режиме контролировать такие важные процессы как исполнение работ на объектах газового хозяйства, транспортировку и поставку газа. Все это положительно скажется на качестве услуг газоснабжения и повысит эффективность коммуникации с жителями региона в вопросах газификации», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

«Московская область — самый крупный регион по количеству домовладений, включенных в программу социальной газификации. В этом году по поручению президента она расширена на СНТ, находящиеся в населенных пунктах. С целью бесперебойного газоснабжения действующих потребителей, оперативного взаимодействия с жителями по новой газификации и улучшения качества предоставления услуг мы объединили все существующие системы управления данными в единую систему мониторинга и реагирования», — добавил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.