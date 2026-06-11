В Подмосковье запустили чат-бот по капремонту домов в МАКС

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области запустил круглосуточный чат-бот на платформе МАКС для жителей региона. Сервис позволяет получать информацию о сроках и видах работ, а также направлять обращения онлайн, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фонд капитального ремонта Московской области открыл доступ к новому цифровому сервису на базе МАКС: https://max.ru/fkr_mo_support_bot. Чат-бот работает круглосуточно и помогает жителям оперативно узнавать актуальные данные о проведении капитального ремонта в их домах.

Пользователи могут уточнить сроки выполнения работ, их перечень, сведения о заказчике и подрядной организации, а также информацию о гарантийных обязательствах. Через сервис также можно направить обращение напрямую в фонд.

Чтобы начать пользоваться ботом, достаточно перейти по ссылке и начать диалог. Чат можно закрепить в приложении, чтобы он не потерялся среди других сообщений. Сервис позволяет получать информацию и решать вопросы по капремонту без личного визита в учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.