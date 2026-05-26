В Подмосковье заменят более 2 тыс изоляторов на магистральных ЛЭП

Энергетики приступили к замене изоляторов на линиях электропередачи 220 и 500 кВ в Московской области. В 2026 году планируется установить более двух тысяч новых элементов для повышения надежности электроснабжения востока региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Центра проводит работы на магистральных линиях электропередачи, в том числе на ЛЭП, задействованной в схеме выдачи мощности Конаковской ГРЭС. Специалисты меняют оборудование, выработавшее ресурс, на современные изоляторы из закаленного стекла отечественного производства.

Новые изделия отличаются повышенной механической прочностью и длительным сроком службы. Они предназначены для крепления проводов и грозозащитных тросов к опорам и обеспечивают необходимое изоляционное расстояние. Повреждение изоляторов может привести к технологическим сбоям, поэтому энергетики регулярно обследуют линии и своевременно заменяют дефектные элементы.

«Изоляторы — один из важнейших элементов линии электропередачи. Когда они вырабатывают ресурс, возрастает риск технологических нарушений. Плановая замена на современные российские изделия — это системная работа по предотвращению аварий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что такие меры позволяют обеспечить стабильное электроснабжение домов, социальных объектов и предприятий восточной части Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.