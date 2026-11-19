Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:42

В Подмосковье закупили около 1,5 тыс комплектов зимней спецодежды

Муниципальные учреждения по содержанию территорий Подмосковья закупили к зиме около 1,5 тыс. комплектов теплой спецодежды и обуви для сотрудников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сотрудники муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий получили новое брендированное зимнее обмундирование. Всего закупили около 1,5 тыс. теплых комплектов спецодежды и обуви.

В учреждение Дмитровского округа поступило 450 комплектов зимней спецодежды, Раменского — 365, Павлово-Посадского — 279, Долгопрудного — 130, Лобни — 150.

Все комплекты изготовлены из износостойкой мембранной ткани с водо- и грязеотталкивающей пропиткой. Утеплитель сохраняет тепло даже при экстремально низких температурах. Широкие светоотражающие элементы делают работников заметными для водителей спецтехники и автомобилей в темноте и при сильном снегопаде.

Уборка снега требует тяжелого физического труда на открытом воздухе по несколько часов подряд. Закупка позволила обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты до наступления сильных морозов и создать безопасные и комфортные условия для уборки улиц и содержания городской инфраструктуры зимой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.