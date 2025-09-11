сегодня в 16:44

В Подмосковье закупили новое оборудование для мониторинга сетей и сооружений

Сотрудники предприятия будут использовать эти устройства на всех объектах: ВЗУ, КНС, очистных сооружениях, сетях водоснабжения, колодцах и других.

Этот мощный инструмент позволяет:

анализировать распространение воды — при земляных работах важно видеть, как и куда растекается вода при технологических нарушениях;

визуализировать тепло — находить утечки, перегревы и скрытые дефекты оборудования;

мгновенно реагировать — благодаря 5G и мощному процессору данные передаются и анализируются в режиме реального времени;

работать в любых условиях — ударопрочный корпус, защита от воды и пыли соответствуют военным стандартам.

В ближайшее время аналогичные планшетные устройства планируется внедрить в других подразделениях Московского областного водоканала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.