В Подмосковье заявление о догазификации от бойцов СВО принимают онлайн

На региональном портале госуслуг бойцы СВО или члены их семей могут обратиться с заявлением на заключение договора газификации на льготных условиях в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Подмосковье большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членов их семей. В регионе доступны около 20 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Получение этой льготы упростили и сделали более доступной: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник может электронно, не выходя из дома.

Возможность заключить договор на бесплатную догазификацию есть у льготников Московской области при условии, если дом зарегистрирован в Росреестре, а житель оформил собственность. По программе производятся работы по подведению газа как к земельным участкам, так и внутри домовладения.

В рамках оптимизации услуги также можно подать онлайн-заявление о подключении к газу земельных участков, расположенных в садовых или дачных некоммерческих товариществах. Для этого следует в электронной форме запроса указать ИНН и ОГРН и предоставить протокол общего собрания членов СНТ или ДНТ, где содержится решение о проведении работ по догазификации.

Услуга «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.