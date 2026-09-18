В Подмосковье за лето взяли почти 7 тыс проб питьевой воды

Специалисты Мособлводоканала за лето отобрали почти 7 тыс. проб питьевой воды на объектах водоснабжения Подмосковья для контроля ее качества, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Лабораторный контроль на водоканалах Подмосковья ведется ежедневно: от него зависит здоровье более 8 млн жителей региона.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что повышение качества водоснабжения остается одним из приоритетов. На водозаборных узлах региона работают станции обезжелезивания и водоподготовки, где воду очищают с учетом характера загрязнений. Отбор проб помогает определить необходимость модернизации объектов.

За лето лаборанты Мособлводоканала отобрали почти 7 тыс. проб питьевой воды. Пробы берут в водоисточниках и на водозаборных узлах, во время очистки, в резервуарах чистой воды, на магистралях, в узловых точках и местах водоразбора.

В лабораториях воду исследуют по микробиологическим, органолептическим, химическим и токсикологическим показателям. Программу контроля для каждого водоканала утверждают с учетом типа источника, технологии очистки и особенностей сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.