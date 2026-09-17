Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:23

В Подмосковье за лето промыли более 26 тыс контейнерных площадок

Коммунальные службы Московской области за летний период выполнили 26 449 работ по мойке и дезинфекции контейнерных площадок во дворах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Коммунальные службы Подмосковья за летний период выполнили 26 449 работ по комплексной мойке и дезинфекции контейнерных площадок. Работы проводятся под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты подметают и моют твердое основание площадок, проводят гигиеническую мойку и дезинфекцию контейнеров и ограждений. Эти меры помогают поддерживать санитарное состояние придомовых территорий.

Наибольший объем работ выполнили в Коломне — 1 409, Раменском и Мытищах — по 1 204, Клину — 1 159 и Люберцах — 1 125. Автопарк перевозчиков отходов насчитывает более 1 тыс. единиц спецтехники, ежедневно на маршруты выходят около 600 машин.

Парковка рядом с контейнерными площадками запрещена, поскольку автомобили могут мешать проезду спецтехники и вывозу отходов.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.