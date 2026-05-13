В Подмосковье за апрель промыли более 3 тыс контейнеров

Специалисты компании «ЭкоЛайф» в апреле провели санитарную обработку более 3 тыс. контейнеров в Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском кластерах Подмосковья, а также отремонтировали около 1,5 тыс. емкостей. Работы организовали с наступлением теплого сезона в соответствии с нормами СанПиН, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

В теплое время года, согласно требованиям СанПиН, мойку и дезинфекцию контейнеров проводят не реже одного раза в 10 дней. Работы выполняют с использованием специализированной техники, которая позволяет очищать до 120 баков без дозаправки водой. В перечень мероприятий входят очистка и мойка емкостей, их дезинфекция, а при необходимости — дезинсекция и дератизация.

Параллельно с санитарной обработкой компания обновила оборудование для ТКО и РСО. За месяц отремонтировали около 1,2 тыс контейнеров, покрасили более 390 и промаркировали порядка 400. Кроме того, специалисты привели в порядок свыше 260 бункеров, покрасили более 80 и выполнили шильдирование около 30.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что благодаря механизму льготного лизинга в регионе обновляют инфраструктуру. В муниципалитеты направили 400 новых бункеров для Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зон. Новые емкости предназначены для замены изношенных и оснащения новых контейнерных площадок.

При необходимости проведения дезинфекции или ремонта бункерного парка жители могут обращаться напрямую к региональным операторам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.