В Подмосковье модернизируют более 1000 объектов водоснабжения и водоотведения

В регионе развернута масштабная работа, цель которой — повысить надежность этих жизненно важных систем, заменить изношенные сети, обновить ВЗУ и очистные сооружения, что влияет на комфорт жителей, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики.

Эта тема была вынесена на совещание, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Один из национальных проектов предполагает комплексную модернизацию ЖКХ. Мы ведём масштабные работы по тепло- и электроснабжению. Третья большая программа — это водоснабжение и водоотведение. Она у нас рассчитана на три года, запланировано 640 мероприятий, из которых 150 должны быть выполнены уже в этом году. Самые большие городские округа, которые она затронет — это Истра, Можайский, Дмитровский, Одинцовский, Солнечногорск, Щёлково. Но и все другие муниципалитеты не менее важны», — сказал Андрей Воробьев.

Из 640 мероприятий, запланированных на ближайшие три года, 380 — это объекты водоснабжения (сети, ВЗУ) и 260 — водоотведения (сети, очистные сооружения, канализационно-насосные станции). На эти цели предусмотрено 277 млрд рублей. Наибольшее количество мероприятий будет проведено в Одинцовском, Орехово-Зуевском, Воскресенске, Истре, Зарайске.

Что касается текущего года, то программа включает 150 мероприятий: 99 объектов водоснабжения и 51 водоотведения. Выделено свыше 55 млрд рублей. Больше всего мероприятий запланировано в Истре, Солнечногорске, Можайском, Дмитровском, Одинцовском округах. На трети объектов уже высокая строительная готовность.

Параллельно вырабатываются предложения для включения в госпрограмму других объектов водоснабжения и водоотведения. Это критически важные узлы, которые не терпят отсрочек по модернизации.

«Мы провели штабную работу, у нас было создано 8 рабочих групп, обследовано около 1500 объектов в 53 муниципалитетах. По ее итогам предлагаем дополнительно включить в госпрограмму 1253 мероприятия на сумму 255 млрд рублей. Это 254 объекта водоснабжения, 490 км сетей водоснабжения и 370 км водоотведения, 161 очистное сооружение, 236 канализационных насосных станций. В приоритете — аварийные объекты и объекты с высоким износом, а также те, где есть экологические нарушения, критически важные узлы (насосные станции, очистные сооружения, вода для тепла), проекты с высокой экономической эффективностью, а также запросы жителей. Топ-5 муниципалитетов по количеству мероприятий — Ступино, Коломна, Пушкинский, Чехов, Луховицы. Эти работы планируем выполнить до конца 2030 года», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так, в муниципальном округе Истра в 2025-м уже ввели станцию очистки воды в д. Новопетровское. Также капитально отремонтируют сети водоснабжения в Дедовске (на ул. Больничная, Клубная, Спортивная, Комарова, Гагарина, Жукова, Курочкина, Главная, Гвардейская) и Истре (ул. Ленина, 9-й Гвардейской дивизии), запустят станцию очистки воды в д. Синево, Красновидово, Вельяминово, Алехново.



В 2026-м введут станции очистки в д. Мартюшино, Рождественно, Савельево, Сафонтьево, реконструируют ВЗУ № 1 и № 2 в Дедовске, ВЗУ в Павловской Слободе, капитально отремонтируют очистные сооружения в Истре, обновят КНС в п. Дедовской школы-интерната и напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации в районе ул. Панфилова. Кроме того, реконструируют канализационный коллектор в с. Павловская Слобода на территории бывшей суконной фабрики им. Сергея Ягужинского, построят объекты инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково.

В 2027 году — реконструкция четырех ВЗУ: № 3 в Истре, в п. Гидроузел им. Куйбышева, с. Покровское, д. Черная. Кроме того, построят очистные сооружения и капитально отремонтируют сети холодного водоснабжения в Дедовске. План на 2028-й — строительство канализационной насосной станции в Рычково и напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации в Истре на ул. Советская.

В городском округе Щелково в 2025-м завершили реконструкцию Щелковских межрайонных очистных сооружений. До конца года должны капитально отремонтировать межрайонный самотечный канализационный коллектор от Королева до Щёлкова. В 2026-м — строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей в д. Новая Слобода. В 2027 году — капремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания в г. п. Загорянское, установка очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод модульного типа в мкр. Восточный. В 2028-м — реконструкция очистных сооружений в п. Фряново.

Масштабная программа модернизации — в г. о. Солнечногорск. В этом году здесь уже обновили станцию водоподготовки на ВЗУ № 4 в д. Кресты, реконструируют очистные сооружения в д. Осипово, капитально отремонтируют сети водооотведения от озера Сенеж до лодочной станции, от лодочной станции до территории завода № 10, от завода № 10 до Ленинградского шоссе. Будут проведены аварийно-восстановительные работы на ряде участков сетей водопровода.

В 2026-м модернизируют блочно-модульную станцию водоподготовки на ВЗУ в р. п. Менделеево, капитально отремонтируют канализационный коллектор в д. Жуково, обновят участки сетей водоснабжения и магистрального водопровода. Также запланировано строительство блочно-модульных очистных сооружений в с. Алабушево, КНС и напорного коллектора в районе п. Санаторий, трех ВЗУ.

План на 2027 год — реконструкция канализационного коллектора в г. п. Солнечногорск, подключение к централизованной системе водоснабжения АО «Мосводоканал» р. п. Андреевка, реконструкция сетей холодного водоснабжения в д. Жуково и Осипово, капремонт сетей водоснабжения в п. Менделеево, д. Пешки, д. Колтышево, д. Стрелино, д. Лыткино, д. Марьино, д. Соколово, д. Новая, д. Араканово и ряде микрорайонов.

В Можайском м.о. в текущем году обновили напорный коллектор от КНС Леоновская и самотечного коллектора от камеры гашения до очистных сооружений. Будут реконструированы сети холодного водоснабжения в д. Горетово, п. Уваровка, п. Бородинское поле, п. Колычево, п. МИЗ, п. учхоза Александрово, с. Поречье. Проведут капитальный ремонт участка сетей водоотведения в п. Строитель, по ул. Мира, Вокзальная, Школьная, Ватутина в Можайске, а также напорного коллектора. Реконструируют сети холодного водоснабжения в д. Красный Балтиец и Новинки, п. Центральной усадьбы Синичино.

В 2026-м запланирован капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Большие Парфенки, Павлищево, Клементьево, Карьероуправление, Марфин Брод, Новая, Семеновское, Верхнее Сокольниково, Троица, Цветковский. В 2027-м — реконструкция очистных сооружений в Можайске, капремонт системы водоотведения в с. Борисово, обновление нескольких участков сетей холодного водоснабжения в Можайске.

В этом году в м. о. Дмитровский реконструировали ВЗУ № 1 в Дмитрове, запустили станцию водоочистки на ВЗУ в с. Рогачево, а также в д. Бунятино и Парамоново, п. Ново-Синьково и Горшково, с. Куликово, Подъячево и Деденево. В следующем — реконструируют ВЗУ и № 1 в Яхроме, здесь же проведут капремонт сетей водоснабжения. А в 2027-м в Дмитровском построят очистные сооружения мощностью 40 тыс. м³ в сутки.

В г. о. Одинцовский в 2025 году капитально отремонтируют сети водоснабжения в п. Лесной городок, реконструируют в п. Большие Вяземы. Кроме того, в Больших Вяземах обновят сети водоотведения. Также в этом году будут модернизированы сети водоснабжения в ряде населенных пунктов, например, в п. Гарь-Покровское и Покровский городок.

План на 2026-й — строительство водозаборного узла в д. Хлюпино, новых блоков на очистных сооружениях в п. ВНИИССОК, реконструкция ВЗУ в п. Усово-Тупик, очистных сооружений в Звенигороде. Будут также построены сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино, сетей водоотведения в п. Усов-Тупик.

В 2027 году в Одинцовском введут в эксплуатацию оборудование на ВЗУ в д. Аксиньинский, а также станцию водоочистки в д. Ликино, реконструируют ВЗУ и построят хозяйственно-бытовую канализации в с. Ромашково, запустят блочно-модульное оборудование на ВЗУ в п. ПМС-4, обновят сети водоотведения в ЖК «Гусарская Баллада».

А самая масштабная работа в этом округе намечена на 2028 год. Запланирована реконструкция ВЗУ в с. Ромашково, а также ВЗУ № 1,2,5,6,7,8,9,10, ВЗУ в Кубинке, д. Дудино, г. п. Большие Вяземы, п. ПМС-4, Часцовское, ВНИИССОК. Обновят также сети водоснабжения к жилым домам в с. Успенское, модернизируют очистные сооружения в г. Голицыно, построят систему ливневой канализации в д. Раздоры и блочно-модульные очистные сооружения в с. Каринское.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.