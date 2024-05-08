В Подмосковье выполнено около 3 тыс присоединений к электросетям в I квартале

«Мособлэнерго» в I квартале 2024 года выполнило 2 878 мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 91 МВт. Ежедневно к сетям компании в среднем подключалось 32 новых объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Всего за I квартал текущего года департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал 4 561 заявку на подключение к сетям на общую мощность 276 МВт. Абсолютное большинство заявок поступило онлайн через «Портал потребителя» — moetp.ru. Средний срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составил 42 дня.

Так, например, в феврале текущего года специалисты «Мособлэнерго» подключили к подстанции многоквартирный дом, предназначенный для переселенцев из аварийного жилья в Пушкино. Специально для этого была смонтирована новая КТП-1 740 на ул. Октябрьской недалеко от новостройки. В электрообъекте установлены два трансформатора мощностью 250 кВА каждый.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами техприсоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электросетям, утвержденными постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861, а также федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.