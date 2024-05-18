NYT: США планируют разместить на орбите средства нападения на спутники

Соединенные Штаты планируют разместить на земле и на орбите средства защиты своих спутников и нападения на вражеские аппараты, пишет РИА Новости со ссылкой на газету NYT.

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении „к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операция полного спектра“», — сказано в сообщении.

При этом США регулярно обвиняют РФ и КНР в разработке вооружений для поражения спутников, однако Вашингтон сам не распространяется о своих наработках в этой сфере при их наличии.

Журналисты отмечают, что у Соединенных Штатов существуют наземные системы подавления связи противника с его спутниками.

«Однако в рамках нового подхода Пентагон движется к более амбициозной задаче: широкого подавления вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют военно-морские силы в океане или военно-воздушные — в небе», — сказано в статье.

Также NYT обратило внимание на программу X-37B, которая подразумевает создание беспилотного космического челнока, вероятно, оснащенного вооружением. Однако командование американских космических сил отказалось давать интервью изданию по теме спутниковых систем.