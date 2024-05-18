Скончался американский актер Дэбни Коулмен

Американский комедийный актер Дэбни Коулмен скончался в 92 года, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Press.

Его дочь Куинси Коулмен рассказала, что отец «сделал свой последний земной вздох мирно и изысканно» в своем доме в Санта-Монике.

«Великий Дэбни Коулмен буквально создал, или определил архетип характерного актера. Он был настолько хорош в своем деле, что трудно представить себе кино и телевидение последних 40 лет без него», — написал коллега Коулмена Бен Стиллер.

Актер в сфере кино был почти незамеченным на протяжении двух десятков лет. Однако все поменялось в 1976 году с получением роли коррумпированного мэра Фернвуда в мыльной опере «Мэри Хартман, Мэри Хартман».

После этого Коулмен прославился ролями в лентах «Тутси», «Человек в красном ботинке», «Стюарт Литтл» и в других фильмах и сериалах.