Зеленский назвал ограничения Запада самым большим преимуществом России

Ограничения западных союзников Киева на применение поставленных ВСУ вооружений по территории России стали «самым большим преимуществом» Москвы в конфликте, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости .

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — сказал он.

Ранее газета WSJ сообщала, что Украина на прошлой неделе попросила снять ограничения на использование поставленных США вооружений для ударов по объектам на территориях, которые Запад признает российскими.

Также Киев обратился с просьбой помочь определить цели, по которым ВСУ могут ударить своим оружием.