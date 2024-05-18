Соединенные Штаты провели ядерные испытания в Неваде

США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в Неваде, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение американского управления ядерной безопасности.

«Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — сказано в сообщении.

Отмечается, что испытания прошли еще 14 мая. Ни этот эксперимент, ни предшествовавшие ему 33 субкритических эксперимента, по информации управления, не нарушили Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Белый дом ранее сообщал о планах США провести в текущем году два субкритических ядерных испытания.