СМИ: мирная конференция по Украине без стран БРИКС не имеет смысла

Стратегия Украины получила тяжелый удар после отказала Бразилии и ЮАР участвовать в мирной конференции в Швейцарии, пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

«Две крупные страны „глобального Юга“ своих лидеров на встречу не пришлют — Бразилия и ЮАР. <…> Фактический отказ пришел из Китая. <…> То есть три основных партнера России по БРИКС отказались присылать своих лидеров на саммит», — сказано в публикации.

Также своего участия все еще не подтвердила Индия. Вероятно, главные страны Глобального Юга откажутся поддерживать конференцию.

«Это будет означать слом основной стратегии украинской власти по продвижению „формулы мира“. И встанет вопрос о смене стратегии», — добавили авторы статьи.

Конференция по Украине состоится недалеко от города Люцерн. Россия участвовать в мероприятии не будет. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов назвал идею конференции он неприемлемой, так как стороны продолжат продавливать нежизнеспособную «формулу мира», которая не учитывает интересы Москвы.