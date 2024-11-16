В Подмосковье выполнен юбилейный пуск газа по льготной заявке

В Подмосковье продолжается реализация программы социальной газификации (догазификации), в том числе на льготных условиях. По программе жители получают газ до границ участка бесплатно, а льготные категории могут провести газ бесплатно вплоть до своей газовой плиты, котла, водонагревателя, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сегодня в регионе компанией «Мособлгаз» выполнено 7 тыс. пусков газа по льготным заявкам. Юбилейный дом подключен в деревне Степаново Дмитровского городского округа — здесь проживает многодетная семья Матявиных, которым предоставлена дополнительная мера поддержки. На обустройство газовых сетей и установку техники внутри домовладения многодетная семья оформила социальную выплату.

«Подала заявление на портале mosreg. А потом нам позвонили и сказали, что мы подпадаем под льготную категорию, как многодетная семья. Мы, конечно, обрадовались очень. Потому что отапливать дом электричеством очень дорого, у нас выходило до 30 тыс. рублей зимой. А еще было неудобно из-за ограничения: бойлер с горячей водой у нас на 30 литров. А с газом таких проблем не будет, всегда будет горячая вода», — рассказала Ульяна Матявина.

В Подмосковье компенсация газификации льготным категориям граждан покрывает затраты на работу внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей.

Подавать заявку на льготную газификацию необходимо на региональном портале Госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21649.

Дополнительная мера поддержки доступна для 17 категорий граждан, ознакомиться с ними подробнее можно на сайте «Мособлгаза» по ссылке: https://mosoblgaz.ru/connection/sg/MOG_benefits_05.2024.pdf.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.