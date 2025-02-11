В Подмосковье выплатят свыше 2 млрд рублей на жилищные субсидии

Одной из востребованных социальных услуг в Московской области является получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных платежей. Эту поддержку получают жители, зарегистрированные в Подмосковье, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В прошлом году жилищную субсидию получили почти 110 тысяч жителей нашего региона. Свыше 70% из них воспользовались упрощенным продлением субсидии, тем самым сэкономили время и избежали лишней бумажной волокиты. На этот год мы предусмотрели в бюджете более 2 млрд на эту поддержку», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Как пояснили в Министерстве социального развития Подмосковья, каждый получатель этой меры поддержки может оформить упрощенное продление субсидии. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг и дать согласие на обработку персональных данных. После этого в последующие периоды подавать заявление на продление не потребуется, что значительно упрощает процесс.

Подать заявление на оформление субсидии можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.