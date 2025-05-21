В Подмосковье вынесли 405 постановлений с помощью ИИ о наказании нарушителей за мусор

С 27 января по 20 мая министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесено 405 постановлений на сумму 19 865 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди вынесших постановления:

муниципальные управляющие организации — 42 постановления;

МБУ/МКУ — 122 постановлений;

частные управляющие организации — 241 постановлений.

По указанным фактам установлено 53 физ. лиц осуществивших сброс отходов во дворах.

Как теперь это работает?

Нейросеть выявляет правонарушителя, а затем административная комиссия муниципалитета привлекает его к ответственности по ст. КоАП МО.

«В регионе более 66 тыс. камер с искусственным интеллектом. При их помощи мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей. Привлекаем к участию и правоохранительный блок, в части определения персональных данных жителей по фото. Установили срок устранения последствий сброса отходов для управляющих организаций — 48 часов. Раньше эта процедура занимала до 7 дней и не была регламентирована. В ином случае последует штраф. Так, только за неделю было вынесено порядка 40 постановлений», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В соответствии со статьей 6.1 КоАП МО штраф для физических лиц за незаконный сброс отходов составит до 5 тыс. рублей.

Узнать адрес расположения ближайшего бункера для отходов можно на официальном сайте министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.