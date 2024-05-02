В Подмосковье выявлено свыше 2 тыс случаев парковки ТС около контейнерных площадок

В феврале этого года во дворах Подмосковья появились новые схемы организации дорожного движения. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» были установлены в тех дворах, откуда ранее от жителей поступали жалобы на невывоз мусора из-за запаркованности возле контейнерных площадок, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Проекты организации дорожного движения были разработаны муниципалитетами, согласованы ГИБДД и специальной комиссией.

С начала действия нововведений было выявлено 2020 случаев припаркованных автомобилей около контейнерных площадок, мешающих работе мусоровоза. Составлено более 1,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, по остальным фактам вынесено определение о возбуждении административного расследования. Как итог ­­– мусор на контейнерных площадках, где поймали нарушителей, вывезен вовремя.

120 инспекторов ГУСТ Подмосковья в ежедневном режиме осуществляют мониторинг чувствительных локаций. При обнаружении нарушений инспектор и специалисты управляющей организации пытаются связаться с владельцем автомобиля через общедомовые чаты. Если результатов нет — приходится прибегать к крайним мерам и эвакуировать ТС на спецстоянку. Так, с февраля этого года было эвакуировано 1 097 машин, владельцы которых не вышли на связь.

Больше всего нарушений было выявлено в Красногорске — 189 случаев, Одинцове — 149 случаев, Ленинском округе — 129 случаев, Балашихе — 68 случаев, Раменском округе — 62 случая.

В ведомстве напомнили автовладельцам, что правильный выбор парковочного места помогает избежать мусорных навалов на контейнерных площадках. Такое нарушение бьет по комфорту жителей всего двора, особенно в летний период, когда «удобно» припарковался один сосед, а от навалов мусора страдает весь двор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.