В Подмосковье выявили потребление электричества без договора на 942 млн руб

Компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» за девять месяцев 2026 года выявили в Подмосковье бездоговорное потребление электроэнергии на 942 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики составили 255 актов о бездоговорном потреблении электроэнергии общим объемом 128,4 млн кВт·ч. Еще 127 актов оформили по фактам безучетного потребления.

Лидерами по объемам выявленного незаконного потребления стали Красногорск, Коломна, Балашиха, Волоколамский округ и Мытищи. На этих территориях также зафиксировали наибольшее число случаев бездоговорного и безучетного потребления. Аналогичные нарушения выявили в Раменском муниципальном округе.

В отношении нарушителей, которые добровольно не погасили задолженность, ведется претензионно-исковая работа. По каждому случаю хищения компании оформляют акты о неучтенном потреблении и направляют заявления в правоохранительные органы для принятия мер, в том числе возбуждения уголовных дел.

«Когда кто-то незаконно подключается к сетям или вмешивается в работу приборов учета, он создает избыточную нагрузку на оборудование. Это отражается на качестве электроснабжения у добросовестных потребителей — у тех, кто исправно платит и рассчитывает на стабильный свет в доме», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул, что такие нарушения создают риски для инфраструктуры и комфорта жителей. Он заверил, что работа по их пресечению, взаимодействию с правоохранительными органами и возмещению ущерба продолжится, и призвал граждан к ответственному поведению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.