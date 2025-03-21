В Подмосковье выявили незаконное энергопотребление более чем на 700 млн руб

Специалисты компании «Россети Московский регион» в 2024 году в Подмосковье пресекли около 300 случаев потребления электрической энергии с нарушением порядка учета. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В отношении потребителей, допустивших незаконное вмешательство в работу систем учета, составлены акты о безучетном потреблении электрической энергии в объеме 126 млн кВт/ч.

В результате проведенной специалистами компании работы получена оплата по 243 актам о бездоговорном потреблении на сумму около 490 млн рублей.

Так, например, на юге Подмосковья работники «Россети Московский регион» в ходе плановой проверки выявили вмешательство в прибор учета электроэнергии. Проверка доказала несанкционированное вмешательство в работу ПУ (установлено неизвестное радиоэлектронное устройство), в результате пресечен факт безучетного потребления электроэнергии объектом торговли объемом более 60 468 кВт/ч.

В ходе проведения внеплановой проверки на западе Московской области специалисты обнаружили на приборе учета частного домовладения пропилы пластика и перемычки из проволоки, позволяющие искажать данные о потребленной электроэнергии. В результате пресечен факт безучетного потребления электроэнергии объемом более 8 тыс. кВт/ч.

«Россети Московский регион» напоминают, что вмешательство в работу прибора учета — нарушение закона, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. Расчетный объем и стоимость неучтенного потребления электроэнергии, которую придется оплатить недобросовестному абоненту в качестве штрафных санкций, многократно превосходит объем и стоимость фактического электропотребления.

Кроме того, материалы по всем выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Если вам стало известно о хищении электрической энергии, сообщите о данном факте по телефону «Светлой линии» компании «Россети Московский регион»: 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.