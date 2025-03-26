В Подмосковье выявили более 50 тыс нелегальных линий связи на опорах ЛЭП в 2025 г

В компании «Россети Московский регион» продолжается реализация программы легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи. Программа направлена на выявление фактов незаконного размещения оборудования ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

С начала 2025 года выявлено более 50 тыс. незаконно установленных подвесов ВОЛС, которые провайдеры смонтировали на инфраструктуре «Россети Московский регион» без соответствующего договора с компанией. Эти действия представляют риск не только для работы энергообъектов, но и угрозу для жизни и здоровья энергетиков и монтеров, обслуживающих воздушные линии электропередачи.

Для легализации незаконно размещенных линий провайдерам предлагается заключить договор с «Россети Московский регион» и направить запрос на техническую оценку возможности размещения ВОЛС на оборудовании компании, либо демонтировать незаконно размещенные линии связи и компенсировать неосновательное обогащение за бездоговорное использование ЛЭП.

Недобросовестные провайдеры, размещая оборудование без договора, проекта и маркировки ВОЛС, нарушают законодательство: не запрашивают доступ к ЛЭП и технические согласования на размещение сетей связи. При этом они продолжают взимать плату с граждан за услуги интернет-связи, не информируя о риске отключения интернета в любой момент из-за незаконного размещения сетей.

Чтобы обезопасить себя от незаконных действий провайдера и иметь право на компенсацию в случае, если абонент остается без интернета по причине демонтажа незаконно размещенных проводов энергетиками, энергетики рекомендуют гражданам:

перед заключением договора с провайдером поинтересоваться, исполняет ли он Федеральный закон «О связи» и п. 19 постановления правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем;

остерегаться операторов связи, на официальной странице которых не указан номер лицензии, а также не подписывать договор с провайдером, на оборудовании которого отсутствует обязательная маркировка, указывающая на принадлежность проводов ВОЛС к конкретной компании;

требовать от провайдера включения в договор на предоставление интернет-услуг ссылки на заключенный договор между ним и «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети Московский регион» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.