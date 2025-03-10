В Подмосковье выявили более 472 км незаконных линий связи на опорах ЛЭП

По итогам 2024 года специалистами «Мособлэнерго» выявлены 13 548 опор ЛЭП, на которых были нелегально установлены подвесы для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Общая протяженность ВОЛС составила 472 км, которые провайдеры без заключения договора с «Мособлэнерго» смонтировали на инфраструктуре компании, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Самовольно размещенные линии связи могут привести к риску нарушения нормальной работы энергообъектов, а также нести угрозу для жизни и здоровья электромонтеров, обслуживающих воздушные линии электропередачи.

По выявленным фактам проводится претензионно-исковая работа. Провайдерам предлагается заключить договор с «Мособлэнерго», либо демонтировать незаконно размещенные линии связи, компенсировав компании ущерб за бездоговорное использование ЛЭП.

Нарушая действующее законодательство (размещение без договора, без проекта, без маркировки ВОЛС), недобросовестные провайдеры и телеком-компании не платят за доступ к ЛЭП и технические согласования на размещение сетей связи. Таким образом, они, получая плату от граждан за предоставление услуг интернет-связи, не информируют их о незаконности размещения сетей связи и о том, что в любой момент может произойти отключение.

«Мособлэнерго» рекомендует при заключении договора с провайдером поинтересоваться, исполняет ли он Федеральный закон «О связи» и п. 19 постановления Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

Кроме того, энергетики рекомендуют включить в договор на предоставление интернет-услуг ссылку на заключенный договор между провайдером и «Мособлэнерго». Так пользователи интернета обезопасят себя от незаконных действий провайдера и будут иметь право на компенсацию в случае, если останутся без интернета по причине демонтажа незаконно размещенных проводов энергетиками.

Работа по выявлению и легализации волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи проводится в «Мособлэнерго» на постоянной основе с целью соблюдения требований законодательства.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.