Энергетики с начала 2026 года выявили в Московской области 404 470 случаев нелегального монтажа элементов волоконно-оптических линий связи. Такие нарушения угрожают надежности электроснабжения и качеству связи, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи необходимо монтировать по проекту. Неправильное крепление может привести к провисанию или пережатию кабеля, в том числе из-за наледи и ветровых нагрузок. Отклонения от расчетных параметров ослабляют сигнал в оптическом волокне и ухудшают качество связи.

Без договора на размещение ВОЛС с энергокомпанией оператор не может получить допуск к электросетевым объектам. При технологическом нарушении бригаду провайдера не допустят к элементам сети, что может затянуть восстановление связи.

Если незаконно размещенное оборудование мешает восстановлению электроснабжения, энергетики обязаны его демонтировать. Самовольное использование инфраструктуры незаконно по статье 6 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи».

«Когда постороннее оборудование крепится на опорах ЛЭП без проекта и без согласования, оно создает непредсказуемые нагрузки, которые могут привести к повреждению сети. И тогда без света остаются жилые дома, больницы, школы — люди, которые не имеют никакого отношения к этому оборудованию», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр отметил, что ведомство поддерживает развитие связи при условии монтажа по проекту и договору. Министерство рекомендует пользователям уточнять у оператора наличие договора на размещение ВОЛС с электросетевой компанией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.