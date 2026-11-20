Школьник в Москве случайно ранил себя из пневматического пистолета отца

На северо-востоке Москвы 13-летний мальчик случайно выстрелил себе в ногу из отцовского пневматического пистолета. Он взял оружие, чтобы похвастаться перед друзьями, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Несчастный случай произошел вечером 19 ноября. Перед прогулкой семиклассник нашел в шкафу родителей пистолет для стрельбы по мишеням на даче и вынес его на улицу.

На площадке мальчик показал оружие приятелям и начал крутить его в руках. В какой-то момент он случайно нажал на спусковой крючок, и пуля попала ему в ногу. Очевидцы услышали крики детей, поспешили на помощь и вызвали экстренные службы.

Школьник остается в больнице под наблюдением врачей. Ранее родители рассказывали ему об опасности оружия. После выписки сына они планируют увезти пистолет на дачу и надежно спрятать.

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