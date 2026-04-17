В Подмосковье выявили 92 тыс незаконных подвесов ВОЛС

С начала 2026 года специалисты «Россети Московский регион» обнаружили 92 473 незаконных подвеса ВОЛС на опорах линий электропередачи. Лидерами по числу нарушений стали муниципальные округа Зарайск — 7 290 случаев и Чехов — 5 996.

Несогласованное размещение кабелей затрудняет плановые и аварийно-восстановительные работы и может привести к технологическим сбоям. Лишняя нагрузка и неправильное крепление способны спровоцировать обрывы и короткие замыкания, из-за чего без света остаются целые населенные пункты.

По закону провайдеры обязаны заключать договор с владельцем инфраструктуры и согласовывать проект работ. Это предусмотрено федеральным законом «О связи» и постановлением правительства РФ № 2106. Перед монтажом оператор должен направить запрос собственнику ЛЭП, после чего энергетики выдают технические условия для безопасного размещения линий связи.

Нарушения выявляют в ходе регулярных проверок. Компании предлагают оформить договор и компенсировать неоплаченное использование опор. В настоящее время в Московской области легально работают 303 оператора.

«Почти сотня тысяч случаев незаконного подвеса ВОЛС с начала года — это почти сто тысяч потенциальных точек отказа сети. Лишний вес и неправильное крепление провоцируют обрывы и короткие замыкания, оставляя без света целые населенные пункты. Либо договор и цивилизованные правила работы, либо демонтаж», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.