В Подмосковье выдали вторую партию коммунальной спецтехники

Новые машины отправились в Балашиху, Волоколамск, Клин, Краснознаменск, Раменский Черноголовку и другие округа.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Основные преимущества новых единиц техники:

совмещают функции экскаватора и погрузчика

имеют широкий выбор навесного оборудования: гидромолот, ковши разных размеров, грейфер

мощность двигателя составляет 100 лошадиных сил

грузоподъемность — 3,8 т

высота выгрузки — 2.86 м.

Новая техника универсальна и предназначена для:

земляных работ: копка траншей, котлованов, планировка грунта

погрузочно-разгрузочных работ: погрузка и разгрузка сыпучих материалов, таких как песок, щебень, грунт

строительных работ: демонтаж старых конструкций, подготовка площадок для строительства.

До конца года на объекты ЖКХ Подмосковья выйдут еще 235 единиц техники: илососов, манипуляторов и аварийных машин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.