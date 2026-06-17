В Подмосковье выберут подрядчиков для капремонта в четырех округах

Комиссия фонда капитального ремонта Московской области с 17 июня начнет отбор подрядчиков для проведения работ в Коломне, Щелкове, Балашихе и Химках. Организации определят для заключения контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фонд капитального ремонта, подведомственный региональному министерству ЖКХ, проведет заседания комиссии по выбору единственного подрядчика для выполнения работ в ряде округов Подмосковья. Речь идет о домах, по которым ранее не состоялись конкурентные процедуры.

Такая процедура предусмотрена пунктом 193 положения, утвержденного постановлением правительства РФ № 615. В отборе смогут участвовать только организации, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций Московской области.

«У нас самая большая программа капремонта в стране — более 44 тысяч домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч МКД, заменили порядка 4,5 тысяч лифтов. В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Список домов и видов работ размещен по ссылке. Записаться на комиссию можно по телефону +7 (495) 104-28-28, добавочный 453.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.