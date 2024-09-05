В Подмосковье вводят допмеры для снабжения электричеством избирательных участков

В Московской области энергетики вводят дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков в дни проведения выборов депутатов Советов депутатов в 28 городских округах региона, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Голосование состоится с 6 по 8 сентября 2024 года, в этот период будут отменены все плановые и ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией здания, в которых расположены избирательные пункты муниципалитетов Подмосковья.

Для оперативного реагирования в случаях технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечения гарантированного электроснабжения зданий и помещений избирательных комиссий и участков будет обеспечено круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний региона (в частности, «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион»), а также оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

«В период голосования обеспечение надежного электроснабжения избирательных участков является нашим приоритетом. Для этого в Подмосковье проведена дополнительная проверка состояния объектов, от которых осуществляется электроснабжение пунктов проведения выборов, сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады, к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции. Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

Евгений Хромушин добавил, что на постоянном дежурстве будут находиться 792 бригады энергетиков и 4012 единиц спецтехники. В случае необходимости их задействуют в оперативном восстановлении электроснабжения. Также 247 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 52 441 кВт и 294 переносных генератора малой мощности будут готовы оперативно восстановить электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Энергетики осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 8:00 часов 6 сентября до 8:00 часов 9 сентября 2024 года будут ограничены плановые работы и отключения в районах, в которых расположены избирательные участки.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.