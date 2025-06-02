В Подмосковье ввели новый алгоритм выявления нарушений на детских игровых площадках

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разработан новый подход к выявлению нарушителей на детских площадках с использованием системы «Безопасный регион» , передает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В период летних каникул особенно важно уделять внимание содержанию детских площадок, так как эти объекты становятся местом притяжения жителей. С целью предотвращения правонарушений мы разработали алгоритм выявления недобросовестных граждан. Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий будет осуществляться определение персональных данных, после чего граждане будут привлечены к ответственности» — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

За сброс мусора на детских площадках для граждан предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Всего в области работает порядка 70 тыс. камер видеонаблюдения. Так, уже 4 нарушителя из Щелково, Лобни, Балашихи и Ленинского привлечены к ответственности.