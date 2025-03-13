В Подмосковье восстановили остекление более 50 подъездов в феврале

Под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области специалисты коммунальных служб по заявкам жителей региона за февраль провели ремонт окон более чем в 50 подъездах МКД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Текущий ремонт многоквартирного дома включает замену поврежденного остекления и неисправной фурнитуры, что важно для поддержания комфортного микроклимата как в подъездах, так и в квартирах, особенно в отопительный период.

Замена и ремонт окон в местах общего пользования выполняются управляющей организацией и финансируются через тариф на текущее содержание общего имущества.

В отопительный сезон все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может уходить тепло, должны быть исключены.

Если в подъезде разбиты стекла или должным образом не функционирует фурнитура — обращайтесь в свою управляющую организацию. Она должна содержать общее имущество многоквартирного дома в надлежащем состоянии, а при невыполнении своих обязанностей — сообщайте в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.