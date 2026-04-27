В Подмосковье восстановили электроснабжение в трех округах

Энергетики полностью восстановили подачу электричества в Ленинском городском округе, Шатуре и Жуковском после аномального снегопада и шквалистого ветра. Работы выполнили специалисты компании «Россети Московский регион».

Электроснабжение в Ленинском и Жуковском городских округах, а также в муниципальном округе Шатура восстановлено в полном объеме. Специалисты устранили последствия непогоды, вызванной сильным снегопадом и порывами ветра до 20 метров в секунду.

В других районах Подмосковья аварийно-восстановительные работы продолжаются. Основные силы сосредоточены в округах, которые приняли на себя основной удар стихии: Чехове, Раменском, Ступине, Домодедове, Балашихе, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Дмитрове и Ногинске.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях оборудования можно по круглосуточному бесплатному телефону «Светлой линии» +7 (800) 220-00-22 или по короткому номеру 220.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.